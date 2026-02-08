Firenze, mercoledì 11 febbraio si terrà un incontro dedicato al cinema di Franco Zeffirelli. Alla Mediateca Regionale Toscana, alle 16.30, esperti e appassionati potranno ascoltare il professor Stefano Socci, che spiegherà l’impatto del regista sulla settima arte. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per il primo Premio dedicato a Zeffirelli, organizzato in collaborazione con la Fondazione che porta il nome del Maestro.

Firenze, 8 febbraio 2026 - Mercoledì 11 febbraio, alle 16.30, in Mediateca Regionale Toscana – Fondazione Sistema Toscana (via San Gallo, 25, Firenze), in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della prima edizione del Premio dedicato al grande Maestro, si terrà l’incontro “Un Amore senza fine ”, a cura del professor Stefano Socci, docente di storia del cinema e critico cinematografico. Interverranno, l’Assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, il professor. Stefano Socci, d ocente di Storia del Cinema e Critico cinematografico, Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli e Titti Giuliani Foti la giornalista italiana più vicina ed esperta dell’opera di Zeffirelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, incontro ‘Un Amore senza fine’ sul cinema di Zeffirelli

Approfondimenti su Zeffirelli Cinema

Firenze si prepara a ricordare il grande regista con un evento speciale.

A Firenze si tiene un incontro sul fine vita.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Zeffirelli Cinema

Argomenti discussi: Firenze, incontro ‘Un Amore senza fine’ sul cinema di Franco Zeffirelli; Un Amore senza fine, incontro su Franco Zeffirelli alla Mediateca Toscana di Firenze; Sebastian in Rinascente Firenze per celebrare l’amore; I migliori ristoranti romantici a Firenze.

Donare è amore e lo sport è vita è l’incontro organizzato dal Coni con l’associazione Fratres di FirenzeIncontro dedicato ai giovani sportivi. Donare sangue allena la solidarietà, un gesto semplice che può salvare una vita. Il titolo dell’incontro è Donare è amore e lo sport è Vita, organizzato dal C ... grossetosport.com

Firenze, in scena ‘La fiaba dell’amore lento’ con Daniela Morozzi e Andrea KaemmerleAl teatro Puccini il 5 febbraio. Un incontro poetico e ironico tra due artisti amatissimi dal pubblico, che esplorano con leggerezza e profondità i ritmi dei sentimenti ... lanazione.it

#IoSonoFirenzeMarathon La mia prima maratona. Non sapevo a cosa sarei andato incontro. Lo capisci solo all’arrivo: emozione unica in una cornice meravigliosa. Tornerò e sarà ancora una festa. Firenze nel cuore Grazie per tutto. Vito Di Paola #EstraFir facebook