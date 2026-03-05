Maria Rosaria Provenzano lancia la candidatura a sindaca di Ribera

Maria Rosaria Provenzano ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaca di Ribera, dando il via alla campagna elettorale con la pubblicazione di un video sulla nuova pagina Facebook dedicata. L’annuncio è stato condiviso pubblicamente e segna l’inizio delle attività di propaganda in vista delle prossime elezioni comunali. Provenzano ha scelto di comunicare direttamente ai cittadini attraverso i social media.

"Il futuro è adesso": al via la campagna elettorale con il primo video promozionale, il logo della lista e l'annuncio del primo incontro pubblico Maria Rosaria Provenzano ha ufficialmente annunciato la propria candidatura a sindaca di Ribera, aprendo di fatto la campagna elettorale con la pubblicazione del primo video sulla nuova pagina Facebook dedicata. Nel video compare il logo della lista civica che la sostiene e lo slogan scelto per la campagna: "Il futuro è adesso". Il primo appuntamento pubblico è fissato per venerdì 6 marzo alle ore 20:30 al Signat, dove la candidata sarà ospite del programma "Mi Candido". L'incontro, presentato con il messaggio "Noi ci siamo.

