La Turchia sta cercando di rafforzare il suo campionato femminile di pallavolo con l’obiettivo di superare l’Italia e diventare la competizione più competitiva d’Europa. Attualmente, la nazionale turca si prepara ai quarti di finale di un torneo importante, mentre le squadre italiane continuano la loro campagna. La differenza di livello tra i campionati resta al centro dell’attenzione.

Per far diventare il suo campionato femminile il più competitivo in Europa; intanto ai quarti di Champions League ci sono tre partite tra turche e italiane Delle 8 squadre rimaste nella Champions League femminile di pallavolo ce ne sono 4 turche e 3 italiane. Tra martedì e mercoledì, nell’andata dei quarti di finale, si giocheranno tre partite tra una squadra italiana e una squadra turca: Milano-Vakifbank Istanbul, Zeren Ankara-Conegliano e Scandicci-Fenerbahce; la quarta partita sarà tra Eczacibasi Istanbul e la squadra polacca di Rzeszow. Quello turco e quello italiano sono da tempo i campionati migliori in Europa, in cui giocano molte delle migliori pallavoliste al mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Turchia sta provando a superare l’Italia nella pallavolo

Articoli correlati

Ma vi siete accorti che il governo sta provando a rifare l’ICE anche in Italia?Col nuovo decreto sicurezza le forze dell’ordine godranno di spazi di impunità sempre maggiori, mentre sarà criminalizzato ancora di più chi protesta.

Reza Pahlavi ci sta provandoIl figlio dello scià sta provando a convertire la visibilità ottenuta con le proteste in Iran in contatti diplomatici, soprattutto con gli Stati...

Tu chi tifavi #supercoppafineco #milano #conegliano #pallavolo