Ma vi siete accorti che il governo sta provando a rifare l’ICE anche in Italia?

Il governo sta spingendo per rifare l’ICE anche in Italia. Con il nuovo decreto sicurezza, le forze dell’ordine avranno più spazi di impunità e chi protesta rischia di essere ancora più criminalizzato. La misura ha già sollevato molte polemiche tra chi si batte per i diritti e le libertà civili.
Col nuovo decreto sicurezza le forze dell’ordine godranno di spazi di impunità sempre maggiori, mentre sarà criminalizzato ancora di più chi protesta. Il cocktail perfetto per fare la fine di Minneapolis.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ci sono terre rare anche in Europa ma estrarle è troppo difficile per le leggi Ue. Il cortocircuito e come si sta provando a risolverlo
L'Europa possiede riserve di terre rare, essenziali per la transizione energetica, ma le normative UE rendono complessa la loro estrazione.
“L’autosospensione di Signorini? Dovevano cacciarlo a calci nel cu**. Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto ma ho tante di quelle chat e prove che vi faranno tremare”: Corona torna all’attacco contro il conduttore del GF. E accusa Mediaset
In questa intervista, Corona torna a parlare delle recenti tensioni con Signorini e Mediaset, affermando di possedere prove inconfutabili e di voler fare chiarezza sulla vicenda.
