Ma vi siete accorti che il governo sta provando a rifare l’ICE anche in Italia?

Il governo sta spingendo per rifare l’ICE anche in Italia. Con il nuovo decreto sicurezza, le forze dell’ordine avranno più spazi di impunità e chi protesta rischia di essere ancora più criminalizzato. La misura ha già sollevato molte polemiche tra chi si batte per i diritti e le libertà civili.

