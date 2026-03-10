L'Iran ha annunciato che la Turchia ha schierato i sistemi Patriot nel Golfo e sta conducendo consultazioni con la NATO. Questa decisione è stata comunicata durante la prima conferenza stampa in presenza da quando Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l'Iran. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità delle operazioni o sugli obiettivi specifici.

Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra "finirà molto presto" e dichiarato che le forze iraniane "hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership", ma poi, rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump è tornato a essere minaccioso, dicendo che l'attacco statunitense "potrebbe diventare ancora più aggressivo" se i leader iraniani cercheranno di interrompere l'approvvigionamento energetico mondiale. Segui qui le notizie di oggi in diretta: Ore 9.25 - La Turchia schiera il sistema di difesa aereo Patriot Un sistema di difesa aerea Patriot è stato schierato a Malatya, nell'area sud-orientale della Turchia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: la Turchia schiera i Patriot, "consultazioni con la Nato"

Articoli correlati

Iran, la guerra nel Golfo in diretta: l'Australia schiera l'E-7A WedgetailNella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra...

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato. Ci difenderemo». Iran, il consigliere di Khamenei a Trump: «Pronti a guerra prolungata» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele.

Una raccolta di contenuti su Iran la guerra nel Golfo in diretta la...

Temi più discussi: Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; World monitor, la mappa online per seguire in tempo reale la guerra in Iran e tutti gli altri conflitti nel mondo; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Iran: una dozzina di Paesi coinvolti nella guerra, le vittime aumentano, prospettive incerte.

Guerra in Iran, acqua e impianti di desalinizzazione fattori chiave nel Golfo PersicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, acqua e impianti di desalinizzazione fattori chiave nel Golfo Persico ... tg24.sky.it

Guerra Iran-Usa-Israele: missili sugli Emirati. Trump minaccia Teheran: Colpiremo 20 volte più forte. I Pasdaran: Decideremo noi la fine della guerraIl conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi e a intensificarsi su più fronti regionali. Nelle ultime ore nuovi attacchi hanno colpito ... thesocialpost.it

“La guerra in Iran è praticamente finita. Il mondo è più sicuro”. Così Trump dalla sala da ballo del suo golf club a Miami il 9 marzo dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Poche ore dopo, nuovi raid statunitensi e israeliani hanno colpito dive x.com

Corriere della Sera. . I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno affermato che «decideranno la fine della guerra», in risposta a Donald Trump che aveva dichiarato che la guerra contro l'Iran sarebbe «finita presto». «Saremo noi a decidere la fine della guerr - facebook.com facebook