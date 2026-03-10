La sua auto usata per un furto ma la settantenne scopre tutto e fa arrestare i truffatori

Una donna di settant’anni ha scoperto un tentativo di truffa legato all’uso della sua auto e ha chiamato le forze dell’ordine. I truffatori, che avevano approfittato della sua fiducia, sono stati arrestati dopo che la donna ha capito il loro piano e ha agito di conseguenza. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei sospettati, grazie alla prontezza della vittima.

Arrone, la donna si accorge del tentativo di raggiro e avverte i carabinieri. E quando si presentano per ritirare il “pacco” con soldi e gioielli, finiscono in manette Stavolta i truffatori sono rimasti beffati. Perché la vittima ha capito il tentato raggiro e la “trappola” l’ha tesa lei a chi voleva fregarla. I fatti si sono svolti venerdì scorso ad Arrone. A finire in manette sono stati un 32enne e un 40enne, entrambi campani e con precedenti, arrestati dai carabinieri con l’accusa di avere tentato una truffa ai danni di una 72enne residente nella zona. La 72enne, avendo però capito che stava per finire in un raggiro, ha mantenuto la calma... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

