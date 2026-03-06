Trova un ladro dentro la sua auto intento a smontare pezzi e lo fa arrestare

Nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, un uomo di 28 anni di origine marocchina è stato arrestato mentre tentava di smontare pezzi da un'auto. La vittima aveva notato alcuni movimenti sospetti vicino alla vettura e, intervenendo, ha scoperto il ladro intento a forzare il veicolo. L'uomo è stato fermato e portato in questura con l'accusa di furto aggravato.

Ha notato alcuni movimenti vicino alla sua auto e ha scoperto un ladro. Così, nella nottata tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, a Milano, un 28enne di origine marocchina è finito in manette per furto aggravato. La richiesta di intervento è giunta alla centrale operativa della questura di Milano intorno a mezzanotte e mezza, da viale Abruzzi. Dall'altro capo del telefono c'era un uomo che aveva appena trovato all'interno dell'abitacolo della propria auto - una Fiat Punto - un ladro. Lo sconosciuto stava cercando si smontare il sistema radio. Sul posto, in seguito alla segnalazione, è arrivata una volante della polizia di Stato che ha raggiunto e arrestato l'uomo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

