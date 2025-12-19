Tenta la truffa ma finisce in trappola Anziana lo smaschera e lo fa arrestare

Un tentativo di truffa si trasforma in un clamoroso fallimento grazie all’astuzia di un’anziana. Fingendosi un finanziere, l’uomo sperava di ingannare la vittima, ma questa, con prontezza e coraggio, lo smaschera e chiama le autorità. La sua prontezza evita che il raggiro abbia successo, portando alla fine all’arresto del malfattore. Un esempio di come l’intelligenza e il sangue freddo possano fare la differenza.

di Francesco Tozzi MONTEVARCHI Tenta di truffare un’anziana fingendosi un finanziere, ma cade nel tranello orchestrato dalla vittima. Un uomo di 33 anni, di nazionalità ucraina, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno con l’accusa di tentata truffa ai danni di una signora residente a Montevarchi. Il malfattore avrebbe agito utilizzando la tecnica del cosiddetto " finto finanziere ". La storia, a tratti rocambolesca, è stata raccontata nei dettagli dal figlio della donna. La vittima viene contattata dai malviventi, che fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine la informano che la targa dell’auto del figlio è stata clonata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

