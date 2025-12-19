Tenta la truffa ma finisce in trappola Anziana lo smaschera e lo fa arrestare

Un tentativo di truffa si trasforma in un clamoroso fallimento grazie all’astuzia di un’anziana. Fingendosi un finanziere, l’uomo sperava di ingannare la vittima, ma questa, con prontezza e coraggio, lo smaschera e chiama le autorità. La sua prontezza evita che il raggiro abbia successo, portando alla fine all’arresto del malfattore. Un esempio di come l’intelligenza e il sangue freddo possano fare la differenza.

MONTEVARCHI Tenta di truffare un'anziana fingendosi un finanziere, ma cade nel tranello orchestrato dalla vittima. Un uomo di 33 anni, di nazionalità ucraina, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno con l'accusa di tentata truffa ai danni di una signora residente a Montevarchi. Il malfattore avrebbe agito utilizzando la tecnica del cosiddetto " finto finanziere ". La storia, a tratti rocambolesca, è stata raccontata nei dettagli dal figlio della donna. La vittima viene contattata dai malviventi, che fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine la informano che la targa dell'auto del figlio è stata clonata.

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un 33enne, ucraino, per aver tentato una truffa nei confronti di un'anziana signora, con la tecnica del "finto Finanziere".

