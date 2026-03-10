La stufa incendia letto e casa ferito 50enne nel Salernitano | ricoverato in ospedale

Un incendio scoppiato in una casa a Filetta di San Cipriano Picentino ha coinvolto una stufa che ha provocato l’incendio di un letto e di altri arredi. Nel rogo un uomo di 50 anni è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.