La stufa incendia letto e casa ferito 50enne nel Salernitano | ricoverato in ospedale
Un incendio scoppiato in una casa a Filetta di San Cipriano Picentino ha coinvolto una stufa che ha provocato l’incendio di un letto e di altri arredi. Nel rogo un uomo di 50 anni è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.
Incendio in una casa a Filetta di San Cipriano Picentino. Un 50enne resta intossicato. Trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
