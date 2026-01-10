Perseguita una donna e incendia quattro auto sotto casa della vittima | nei guai 50enne foggiano

Un uomo di 50 anni di Foggia è stato coinvolto nelle indagini relative all’incendio di quattro auto a Termoli, avvenuto nelle prime ore del 29 dicembre. Le indagini hanno accertato che tre veicoli sono stati incendiati volontariamente, mentre il quarto è stato coinvolto per propagazione. La vicenda si inserisce in un contesto di analisi sulle motivazioni e sulle responsabilità dell’individuo coinvolto.

Svolta nelle indagini sull'incendio di quattro autovetture avvenuto alle prime luci dell'alba del 29 dicembre scorso, a Termoli, tre delle quali risultate date alle fiamme volontariamente (e una investita dal fuoco per propagazione). Dietro ai roghi, secondo le risultanze dei carabinieri della.

