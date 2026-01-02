I Camaldolesi e i libri Mostra alla Classense

Fino al 17 gennaio, presso la Biblioteca Classense, è possibile visitare la mostra “La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna”. L’esposizione presenta una selezione di libri e manoscritti provenienti dalla storica libreria dei monaci camaldolesi, offrendo uno sguardo sulla loro attività culturale e spirituale nel tempo. Un’occasione per conoscere un patrimonio di valore e approfondire il ruolo dei Camaldolesi nella tradizione libraria della città.

Alla biblioteca Classense fino al 17 gennaio è visitabile la mostra ' La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna. Dalla biblioteca monastica alla Classense', realizzata per celebrare la riapertura dell' Aula Magna avvenuta lo scorso aprile dopo un lungo intervento di restauro. L'esposizione illustra la storia della biblioteca dell'abbazia di Classe a partire dal trasferimento in città dopo la Battaglia di Ravenna del 1512 fino alla soppressione napoleonica del 1798 e alla conseguente municipalizzazione della biblioteca dei monaci camaldolesi. All'interno dell' Aula Magna, sono esposti alcuni dei più prestigiosi volumi manoscritti e a stampa della collezione voluta nei primi decenni del Settecento dall'abate Pietro Canneti, come il noto Aristofane ravennate (X secolo) e la 'Naturalis historia' di Plinio (1469), oltre a manoscritti donati all'abbazia di Classe nel secondo Settecento, tra i quali il celebre petrarchesco ' Canzoniere ' e i ' Trionfi ' (XV secolo), impreziosito da un disegno di Sandro Botticelli.

