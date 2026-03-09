È morta Jennifer Runyon la studentessa bellissima di Ghostbusters e Beverly Hills 90210

Jennifer Runyon, nota per i ruoli in Ghostbusters e Beverly Hills 90210, è deceduta il 6 marzo all'età di 65 anni. La sua morte è avvenuta dopo aver combattuto una breve malattia. La sua carriera includeva diverse apparizioni in film e serie televisive, rendendola un volto noto del cinema e della televisione. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai suoi rappresentanti.

