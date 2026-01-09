Valverde segna una splendida punizione durante la finale della Supercoppa spagnola del Real Book contro il Barcellona

Durante la finale della Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Barcellona, Federico Valverde ha segnato una punizione di grande precisione, contribuendo alla vittoria del Real Madrid. La partita, disputata in Arabia Saudita, ha visto i blancos prevalere sui rivali con un punteggio di 2-1, consolidando il loro successo nel torneo. Questa rete rappresenta uno dei momenti più significativi dell'incontro, evidenziando le capacità tecniche del centrocampista uruguaiano.

Il Real Madrid ha organizzato la finale della Supercoppa spagnola contro il Barcellona dopo una divertente vittoria per 2-1 sui rivali dell'Atletico Madrid in Arabia Saudita, con la splendida punizione di Federico Valverde a segnare il gol migliore. Valverde ha aperto le marcature al secondo minuto prima che Rodrygo segnasse il secondo gol del Real all'inizio del secondo tempo prima di rispondere con un gol tutto suo. I Blancos affronteranno un altro dei loro rivali, il Barcellona,??nella finale di domenica, sempre in Arabia Saudita, con i Blaugrana che mercoledì batteranno l'Athletic Club 5-0. «Dopo il gol ho sentito tutta la tensione andarsene, come se mi fossi tolto un peso dalla testa». Il lampo di Valverde ha spaccato la partita dopo nemmeno due minuti: si è trovato la palla tra i piedi, da fuori area, e non ci ha pensato due volte. Tiro secco e violen

