Chanel Haute Couture | la favola di Matthieu Blazy con i piedi per terra meglio se in décolletée bicolor

La sfilata Haute Couture PrimaveraEstate 2026 di Chanel presenta creazioni di Matthieu Blazy, che uniscono eleganza e sobrietà. Le collezioni riflettono un’estetica raffinata, con dettagli curati e un’attenzione particolare alla qualità. Un evento che sottolinea l’impegno del brand nel mantenere alta la tradizione couture, interpretata con modernità e raffinatezza, senza eccessi o sensazionalismi.

«Uccello su un fungo. Ho visto subito la bellezza. Poi svanita, volata via», è l’haiku che apre il comunicato stampa della sfilata Haute Couture PrimaveraEstate 2026 di Chanel. Trasversalmente, nel Grand Palais di Parigi è cresciuta una foresta rosa, con salici piangenti dalle fronde color confetto e funghi giganti come in una fiaba Disney. In questa scenografia onirica, il direttore creativo Matthieu Blazy fa il suo debutto nell’alta moda, mescolando meraviglia e realtà. Sul tappeto di muschio rosa pastello sfilano moderne Cenerentole e nuove Biancaneve, principesse non in attesa di salvezza ma donne in viaggio – autonome, curiose, innamorate del mondo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Chanel Haute Couture: la favola di Matthieu Blazy con i piedi per terra (meglio se in décolletée bicolor) Approfondimenti su Chanel Haute Couture Aspettando lo show di Chanel Haute Couture In attesa dello show di Chanel Haute Couture 2026, Matthieu Blazy torna al Grand Palais di Parigi per presentare la sua collezione. Tutte le star in prima fila per la sfilata Haute Couture di Chanel al Grand Palais: da Nicole Kidman a Penélope Cruz La sfilata Haute Couture di Chanel al Grand Palais ha attirato star di diverse generazioni, come Nicole Kidman e Penélope Cruz. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Chanel Haute Couture Argomenti discussi: Chanel primavera estatate 2026: la sfilata debutto Haute Couture di Matthieu Blazy | Video; Cosa aspettarci dalla sfilata Chanel Couture 2026; Settimana della Moda di Parigi: rivivi in immagini la sfilata Haute Couture Chanel Primavera-Estate 2026; Aspettando lo show di Chanel Haute Couture. La sfilata Chanel Haute Couture di Matthieu Blazy è un inno alla leggerezza esaltata da lavorazioni spettacolariPer la sfilata Chanel Haute Couture primavera estate 2026, il direttore creativo Matthieu Blazy lavora sulla struttura di abiti e accessori, rendendoli quasi impalpabili ... vogue.it Trasparenze, leggerezza e piume, il debutto di Blazy alla couture ChanelDebutto in un mondo fiabesco per la prima collezione di haute couture disegnata da Matthieu Blazy per Chanel, presentata stamani a Parigi durante la settimana dell'alta moda per la primavera/estate ... ansa.it Questa mattina, al Grand Palais, è andato in scena lo show di debutto Haute Couture di @matthieu_blazy per #Chanel. La collezione SS 2026, presentata in un suggestivo bosco incantato, ha visto protagonisti tessuti impalpabili declinati su abiti svolazzanti m - facebook.com facebook La seconda giornata di Haute Couture ha preso il via con Chanel che ha chiamato a raccolta una nutrita schiera di celeb, amiche della Maison. Da Nicole Kidman a Dua Lipa, da Penélope Cruz a Tilda Swinton e non solo, le stelle brillano nei front row x.com

