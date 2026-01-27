Chanel la prima collezione Haute Couture di Matthieu Blazy è un elogio alla fragilità del bello

La prima collezione Haute Couture di Matthieu Blazy per Chanel si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’equilibrio tra fragilità e eleganza. Tra elementi naturali e motivi caleidoscopici, il debutto del direttore creativo nella settimana dell’alta moda parigina rappresenta un’espressione raffinata del bello, senza eccessi o sensazionalismi, ma con un’attenzione sobria e precisa alla qualità e alla creatività.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Il suo excursus stilistico nell'archivio della casa di moda comincia dalla reinterpretazione di un tailleur giacca e gonna, protagonista del primo look con cui si è aperta la sfilata Chanel Haute Couture. Emblema dell'emancipazione femminile per eccellenza – la stessa di cui Mademoiselle Gabrielle fu apripista e portavoce, – il tailleur viene ridefinito con tagli essenziali e costruito con delicate trasparenze di mousseline di seta. Queste stesse trasparenze faranno da fil rouge in tutta la collezione, riproposte nell'effetto vedo-non-vedo che contraddistingue l'allure dei top, dei pantaloni, delle gonne e degli abiti.

