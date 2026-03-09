Un esperto ha descritto Vladimir Putin come un leader che combina paura, controllo e un senso di grandezza paragonabile a quello di un’altra figura politica nota. Secondo le sue parole, non ci sono attualmente segnali che possano modificare l’assetto di potere instaurato dal presidente russo. La discussione si concentra sulle caratteristiche e le dinamiche di leadership di Putin in questo momento.

“Attualmente non vedo possibilità che qualcosa sovverta l’ordine creato da Vladimir Putin basato sulla paura, sul controllo e sulla sensazione di essere tornati ‘quello che eravamo’”, osserva Stefano Massini, che dall’11 marzo sarà in onda su NOVE con “ Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin ”, evento televisivo che porta in scena un racconto in prima persona del presidente russo. Il drammaturgo mette in luce un parallelismo tra la politica russa e quella americana: “È curioso che in America un signore vinca le elezioni con lo slogan ‘Make America Great Again’. È la stessa cosa che Vladimir Putin sta facendo in Russia in questi 26 anni di presidenza: dare la sensazione che stia rendendo di nuovo grande il Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Massini racconta Putin: "Paura, controllo e un’idea di grandezza simile a Trump"

Articoli correlati

"Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man", Massini racconta TrumpMercoledì 21 gennaio Stefano Massini porta in scena al Teatro Comunale l’irresistibile ascesa di Donald J.

Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Marzo 2026: dalla nuova stagione di ‘Casa a prima vista’ a ‘Vladimir – Stefano Massini racconta Putin’Il mese di Marzo 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè...

Se Putin parla come Trump il racconto di Stefano Massini