la serie c maschile invicta troppi sprechi

Si ferma a San Miniato la striscia di risultati utili consecutivi dell’Invicta. Nella sedicesima giornata di serie C maschile i ragazzi di Enrico Ferrari hanno perso 3-2 nel posticipo di campionato sul campo della Folgore: 2521, 1925, 1925, 2519, 1511. Un ko che porta comunque in dote un punto. L’avvio della gara è stato equilibrato con le due formazioni che hanno combattuto punto a punto, finché i ragazzi di Ferrari riescono a mettere la testa avanti, per poi venire ripresi dai padroni di casa che sono stati bravi a portare fino in fondo il set. Grossetani che però nel secondo e terzo set alzano il ritmo, giocando con intensità e mettendo costantemente sotto pressione la Folgore San Miniato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

