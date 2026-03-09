La serie B maschile Invicta troppo poco

Nella diciottesima giornata di serie B maschile, l’Invicta di Fabrizio Rolando ha subito una sconfitta contro i Gruppo Lupi Pontedera con il punteggio di 3-1. La squadra grossetana ha perso i primi due set, ha vinto il terzo, ma non è riuscita a mantenere la concentrazione nel quarto, conclusosi con un punteggio di 25-18. La partita si è conclusa con un risultato complessivo di 3-1 a favore degli avversari.

Sconfitta contro il Gruppo Lupi Pontedera per l' Invicta di Fabrizio Rolando. La diciottesima giornata di serie B maschile è amara per la formazione grossetana sconfitta 3-1 (25-22, 25-23, 23-25, 25-18) contro una formazione più in palla. Pronti via e Pontedera parte subito forte portandosi decisamente avanti sul 4-1 che poi diventa 11-3. Grossetani praticamente non pervenuti né in ricezione né a muro, con Pontedera che attacca con disinvoltura. Invicta in difficoltà in ricezione e padroni di casa che avanzano 17-9, poi la formazione di Rolando si scuote ed inizia a giocare con sa. Anche se è troppo tardi. Secondo set che inizia invece sul...