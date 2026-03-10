La scuola è lontana nei piccoli paesi | 13 milioni per garantire gli scuolabus

In molti piccoli paesi, il trasporto scolastico rappresenta una questione concreta e urgente. Per garantire gli scuolabus, sono stati stanziati 13 milioni di euro, risorse destinate a coprire i costi legati alle distanze e alla gestione dei servizi. La difficoltà di assicurare un collegamento efficiente tra le abitazioni e le scuole è evidente in queste zone, dove i servizi sono meno accessibili.

Garantire il trasporto scolastico nei piccoli Comuni può diventare una sfida complessa, soprattutto dove le distanze sono maggiori e i servizi costano di più. Per questo la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un nuovo bando da oltre 13 milioni di euro destinato a sostenere gli enti locali con meno di 3mila abitanti nella gestione degli scuolabus. "Con questo bando confermiamo il sostegno della Regione ai piccoli Comuni, che spesso affrontano maggiori difficoltà nel garantire servizi fondamentali come il trasporto scolastico", ha spiegato l'assessora regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante. "Si tratta di un intervento concreto che aiuta le amministrazioni locali a sostenere i costi di un servizio essenziale per le famiglie e per gli studenti".