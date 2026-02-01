In Italia, il servizio di consegna a domicilio arriva ovunque, ma non ovunque allo stesso modo. Mentre le grandi città sono piene di rider che corrono tra semafori e palazzi, molti piccoli centri e paesi lontani dai grossi centri restano scoperti. Qui, il food delivery fa fatica a raggiungere le porte di casa e a diventare un’abitudine quotidiana.

Le luci al neon delle grandi piattaforme di delivery non illuminano tutti i luoghi d’Italia. Mentre Milano, Roma e Torino sono invase da rider in bicicletta elettrica che sfrecciano tra semafori e palazzi, migliaia di comuni italiani sono rimasti nell’ombra. Ma questa geografia spezzata sta cambiando, e con essa un’intera concezione del servizio a domicilio. La scommessa dei territori marginali. Alfonsino è nata a Caserta nel 2016 dall’intuizione di tre giovani imprenditori che hanno deciso di portare il food delivery dove i grandi player non arrivavano, nei centri tra i 50.000 e i 250.000 abitanti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il food delivery che ha scelto i paesi dimenticati: quando la consegna arriva nei piccoli centri

Approfondimenti su Food Delivery Paesi

A Natale in Toscana, il delivery prende il sopravvento: corrieri e furgoni invadono le strade, rendendo evidente come lo shopping online continui a crescere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Food Delivery Paesi

Argomenti discussi: Migliori e-commerce food, al primo posto in Italia c’è Just Eat, seguito da Deliveroo e Nespresso; Consegnava droga casa per casa vestito da rider di food delivery: in casa mezzo chilo di sostanze; Consegnava droga casa per casa vestito da rider di food delivery: in casa mezzo chilo di sostanze; Il delivery è sempre più vegano: nel 2025 aumentate dell'80% le consegne di cibi plant-based.

Nasce Helbiz Kitchen, il servizio che rivoluziona il mondo del food deliveryLa società americana leader globale nella micro-mobilità continua il percorso di espansione con la creazione di una nuova linea di business: Helbiz Kitchen, dedicata alla preparazione e alla consegna ... milanofinanza.it

Anche Ciro Immobile conquistato dal food delivery: investe in Moovenda che sbarca in SardegnaDa start up a grande player italiano del food delivery, il più grande per numero di ordini. Nel 2014 Moovenda si faceva ancora le ossa all'interno di un programma di accelerazione organizzato da Luiss ... ilsole24ore.com

Finto rider, utilizzava abbigliamento ed equipaggiamento delle piattaforme digitali di food delivery: ma a domicilio consegnava solo droga - facebook.com facebook