In Italia, noto per la forte presenza della tradizione cattolica, si è verificato un caso in cui la Madonna di San Luca a Bologna è stata esclusa da un evento scolastico. La scuola coinvolta ha sottolineato che l’istituzione si basa su principi di laicità, portando a una controversia sulla presenza di simboli religiosi in ambito scolastico. La questione ha generato discussioni tra chi difende la neutralità e chi rivendica il rispetto delle radici culturali.

L’Italia è il Paese con la più radicata tradizione cattolica del pianeta ma sembra quasi che gli italiani vogliano cancellarla in nome di una supposta neutralità, che però non esiste. E se da un lato si predica la multiculturalità, dall’altro si concedono le aule per le preghiere islamiche del Ramadan, si tolgono i crocifissi, si porta la cucina halal nelle mense e si elimina il Natale e tutto ciò che può avere un riferimento alla religione cattolica. Più che multiculturalità sembra un vero e proprio accanimento verso i propri simboli identitari. Si assiste a una sorta di paradosso sociale in cui l'accoglienza dell'altro passa necessariamente attraverso la negazione di se stessi, come se per essere davvero inclusivi fosse indispensabile fare tabula rasa della propria storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La scuola è laica". E la Madonna di San Luca di Bologna viene lasciata fuori

