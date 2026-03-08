La Madonna di San Luca fermata fuori dalla scuola | visita con polemica

La Madonna di San Luca è stata fermata fuori dalla scuola durante una visita prevista dal 19 al 22 marzo presso la parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio in Bolognina. Questa prima uscita pubblica avviene dopo il furto subito, e la visita ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti. La statua, che era stata presa di mira, sarà esposta in occasione di questa manifestazione religiosa.

Bologna, 8 marzo 2026 – Prima uscita pubblica, dopo lo sfregio del furto, per la Madonna di San Luca che, dal 19 al 22 marzo, visiterà la parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio, in Bolognina. Non senza polemiche. La Madonnina, nelle intenzioni del parroco don Milko Ghelli, avrebbe dovuto fare tappa alla materna comunale Grosso per salutare i bimbi con un passaggio in cortile. Ma così non sarà, se non in parte. Genitori che si oppongono. Appresa la notizia della visita, alcuni genitori hanno invocato a gran voce la ‘laicità’ della scuola, opponendosi alla visita. Alla fine, grazie alla mediazione dell’assessore alla Scuola Daniele Ara, si è raggiunta una soluzione: salvo variazioni di programma, la Madonna si fermerà davanti al cancellone chiuso della materna in via Erbosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

