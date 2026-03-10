La schedina | Champions League l’Atalanta sfida il Bayern | notte da storia a Bergamo

Martedì 10 marzo, Bergamo si prepara ad accogliere l’Atalanta, che affronta il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. La partita si gioca allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, con decine di migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra italiana. La sfida rappresenta un momento storico per il club bergamasco, che cerca di superare il turno contro una delle squadre più titolate d’Europa.

Il fascino delle grandi notti di Champions League torna a scuotere l'Europa oggi, martedì 10 marzo, con l'inizio degli ottavi di finale. La massima competizione continentale entra nella sua fase più calda e prestigiosa, portando con sé sfide che promettono di restare scolpite nella storia stagionale. Riflettori accesi soprattutto sulla Atalanta, chiamata a un'impresa epocale contro una delle corazzate candidate alla vittoria finale, in un clima di febbrile attesa che ha già contagiato l'intera città di Bergamo.

