Champions l' Atalanta sfida il Bayern Bologna-Roma in Europa League

L'Atalanta affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. Dopo aver battuto il Borussia Dortmund, i nerazzurri sono stati sorteggiati contro la squadra tedesca. Nel frattempo, si giocherà anche la partita tra Bologna e Roma in Europa League. Questi incontri sono programmati per le rispettive competizioni europee di club di questa stagione.

Avversario top per la Dea agli ottavi di finale. L'andata il 10-11 marzo, il ritorno una settimana dopo L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la storica impresa contro il Borussia Dortmund, l’urna di Nyon regala ai nerazzurri un’altra squadra tedesca, un’avversaria a dir poco proibitiva. I bavaresi guidati da Vincent Kompany sono una delle grandi favorite per la conquista della Champions e stanno dominando la Bundesliga con otto punti di vantaggio proprio sul Dortmund. Il sorteggio ha regalato altre sfide imperdibili. Si ritrovano di fronte Real Madrid e Manchester City, un habitué degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

