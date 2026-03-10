La rinascita del tesseramento | I giovani ora riscoprono i partiti

Negli ultimi tempi si registra un aumento del tesseramento tra i giovani, che sembrano riscoprire i partiti politici. La questione riguarda la presenza di organizzazioni politiche ancora ben riconoscibili oppure se sono diventate così piccole da risultare quasi invisibili. La discussione si concentra sull’effettiva vitalità e sulla partecipazione giovanile in ambito partitico.

Esiste ancora in maniera identificabile – oppure si è miniaturizzata al punto tale da divenire un’entità metafisica – la categoria dei cesenati tesserati ai partiti? La risposta dei partiti è per certi versi sorprendente, per chi si aspettava una inarrestabile emorragia: resiste lo zoccolo duro di iscritti e i giovani riscoprono l’impegno in politica. Ma parliamo sempre di nicchia. Il Pd cesenate, partito più votato e strutturato sul territorio, ha avviato il rinnovo del tesseramento nei ventisei circoli. "In cinquecento hanno già proceduto al rinnovo – informa il segretario di federazione Matteo Gozzoli – e siamo molto soddisfatti. Gli iscritti sono attestati sulle duemila unità: la metà nel comune di Cesena e l’altra nel comprensorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

