Ex stelle della Premier League riscoprono il successo in Serie A | storie di rinascita

Ex stelle della Premier League hanno ritrovato il successo in Serie A, con alcune di loro che hanno segnato importanti gol durante le partite recenti. In particolare, un attaccante ha esultato dopo aver realizzato il suo terzo gol in una partita tra AS Roma e Juventus allo Stadio Olimpico. Questi giocatori continuano a essere protagonisti del campionato italiano, contribuendo alle loro squadre con prestazioni significative.

Donyell Malen è l'ultimo giocatore a brillare in Serie A dopo un trasferimento dalla Premier League, seguendo le orme di Rasmus Hojlund e Scott McTominay. Con sei gol nelle prime sette partite di campionato, l'ex attaccante dell'Aston Villa ha avuto un impatto straordinario con la maglia della Roma, diventando il secondo miglior marcatore europeo dopo Harry Kane dal suo arrivo all'Olimpico. Il suo contributo nella corsa per il titolo di Serie A ha dato una spinta alla squadra, mentre i Giallorossi cercano di garantirsi un posto tra le prime quattro in classifica.