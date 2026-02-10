I giovani romeni tornano a cercare conforto nella fede. Dopo anni di incertezza e crisi, molti di loro riscoprono i valori religiosi come risposta alle difficoltà. La guerra in Ucraina, la pandemia e il futuro incerto spingono i ragazzi a rivolgersi di nuovo a Dio, trovando in questa scelta una fonte di speranza.

L’incertezza sul futuro, l’invasione russa dell’Ucraina e la pandemia di covid-19 hanno riportato in primo piano il bisogno di sicurezza e di appartenenza e hanno reso di nuovo attraente la religione, in particolare agli occhi delle nuove generazioni. In Romania questo fenomeno è particolarmente evidente, e ci si chiede se sia destinato a estendersi anche ad altri paesi europei. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I giovani romeni riscoprono la fede religiosa

