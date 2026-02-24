Sempre più sovraffollate le carceri abruzzesi i Giovani democratici | Non luoghi della non vita servono interventi strutturali

Il crescente numero di detenuti nelle carceri abruzzesi, passato da 1.908 a 1.981 in un anno, deriva dalla mancanza di interventi strutturali efficaci. I Giovani Democratici evidenziano che le strutture non sono più in grado di accogliere tutti, trasformando i penitenziari in spazi sovraffollati e inadeguati. La situazione richiede azioni concrete per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e ridurre il problema.

In un anno i detenuti nelle carceri abruzzesi, sono passati da 1.908 a 1.981. Un numero che fa i conti con il problema, già noto, del sovraffollamento. Il numero, spiegano i Giovani democratici rilanciando un allarme che, sottolineano, tale non è perché quali sono i problemi degli istituti penitenziari dove sempre più sono i detenuti, ma non aumentano né personale né spazi, da tempo sono i sindacati a sollevare, lo ha fornito il presidente vicario della corte d’appello Fabrizio Riga all’apertura dell’anno giudiziario. Numeri troppo alti che fanno il paio, sottolineano, “con un tasso di sovraffollamento che in diversi istituti supera la capienza regolamentare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

