Giustizia D’Alessio Azione | Servono interventi organici e strutturali

La giustizia italiana necessita di interventi organici e strutturali per migliorare la sua efficienza e affidabilità. Secondo D’Alessio, il quadro presentato dal ministro Nordio appare troppo ottimistico, mentre la realtà evidenzia criticità che richiedono azioni concrete. Dal 2022, l’esecutivo avrebbe dovuto delineare un percorso di riforma efficace, ma ad oggi questa strada non si vede ancora.

Il deputato salernitano è intervenuto in occasione delle comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sull'amministrazione della giustizia “Il ministro Nordio ha portato in aula un quadro della giustizia italiana edulcorato: la giustizia del nostro Paese, invece, non gode di buona salute e questo esecutivo, dal 2022, avrebbe potuto almeno tracciare una strada di risanamento che noi non vediamo”. Lo ha dichiarato il deputato salernitano di Azione Antonio D'Alessio in occasione delle comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sull'amministrazione della giustizia.🔗 Leggi su Salernotoday.it

