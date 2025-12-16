Un’altra casa nel progetto di autonomia abitativa per persone con disabilità VIDEO

A Bagno a Ripoli è nato un altro luogo prezioso per persone con disabilità e autonomi nella vita e soprattutto un prezioso contributo al loro futuro quando non ci saranno più i loro cari. La legge ‘Dopo di Noi’ diventa realtà in un appartamento di 120 metri quadri donato dai coniugi Vannetti per. Firenzetoday.it

