Un’altra casa nel progetto di autonomia abitativa per persone con disabilità VIDEO

A Bagno a Ripoli è nato un altro luogo prezioso per persone con disabilità e autonomi nella vita e soprattutto un prezioso contributo al loro futuro quando non ci saranno più i loro cari. La legge ‘Dopo di Noi’ diventa realtà in un appartamento di 120 metri quadri donato dai coniugi Vannetti per. Firenzetoday.it

Nel Salernitano Casa dell'Autonomia per donne vittime violenza - Inclusione, empowerment femminile e sviluppo sostenibile: nasce nel Salernitano la prima Casa dell'Autonomia, un progetto innovativo dedicato a donne e madri vittime di violenza. ansa.it

Casa Coala e il progetto Pinocchio. Più autonomia per i ragazzi - È fare la spesa insieme ma anche sistemare la propria stanza e preparare il pranzo e la cena. lanazione.it

FUTSAL, KO IN CASA Altra sconfitta per la squadra di Mr Borsani. Al palazzetto di Vanzaghello usciamo sconfitti sul Voghera Futsal. Testa alla prossima! #forzaVilla #IRisultatiDelWeekend #Futsal - facebook.com facebook

'Kamala Harris si prepara per un'altra corsa alla Casa Bianca'. Lo riporta Axios. Finanziatori preoccupati, ma è ai primi posti nei sondaggi #ANSA x.com