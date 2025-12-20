Inaugurato Cohousing Fioravanti 24 | Un passo concreto contro l’emergenza abitativa

Bologna ha inaugurato il Cohousing Fioravanti 24, un progetto di abitare collaborativo promosso dal Comune nel quartiere Bolognina. Questa iniziativa mira a favorire soluzioni abitative condivise e sostenibili, rispondendo alle esigenze di una città che affronta l’emergenza abitativa con approcci concreti. Un passo importante verso un modello di convivenza più solidale e inclusiva.

Bologna inaugura un nuovo progetto di abitare collaborativo grazie al Cohousing Fioravanti 24, promosso dal Comune di Bologna nel cuore della Bolognina. Si tratta del primo cohousing pubblico avviato in questo mandato amministrativo, e la struttura ospita 11 nuclei familiari selezionati tramite. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Inaugurato Cohousing Fioravanti 24: “Un passo concreto contro l’emergenza abitativa” Leggi anche: Progetto contro l’emergenza abitativa Leggi anche: Via libera al decreto legge sulla terra dei fuochi, Meloni: “Un altro passo concreto contro la camorra” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Bari Carbonara inaugurato il nuovo sportello del CAV Paola Labriola gestito dall’APS G.I.R.A.F.F.A. Un posto protetto, in una scuola, per tutte le donne e le ragazze che vogliono uscire dal circuito della violenza. Dopo lo sportello in via Vico XII Modugno a P - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.