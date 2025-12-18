Transizione energetica al via una collaborazione tra Regione e Terna per identificare soluzioni tecnologiche avanzate

La Regione e Terna uniscono le forze per promuovere la transizione energetica attraverso una collaborazione strategica. L’obiettivo è individuare soluzioni tecnologiche innovative e sviluppare una pianificazione integrata che favorisca un futuro sostenibile delle infrastrutture elettriche. Un passo importante verso un sistema energetico più efficiente, resiliente e rispettoso dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la crescita economica del territorio.

Favorire una programmazione integrata per uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture elettriche nell'ambito del processo di transizione energetica. E anche una collaborazione per una pianificazione e gestione territoriale efficienti delle tematiche energetiche, a partire dalla creazione di un.

