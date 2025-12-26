La Royal Family celebra un Natale fedele ai rituali di sempre, con re Carlo e la regina Camilla, William, Kate e i loro figli al centro della scena. Presenti anche le principesse Beatrice ed Eugenie insieme agli altri reali. Andrea e Sarah Ferguson restano invece lontani. Tutte le foto e il racconto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I reali alla messa di Natale a Sandringham: ci sono re Carlo, la regina Camilla, William e Kate Middleton e a sorpresa anche le principesse Beatrice ed Eugenie

Leggi anche: Ci sono Kate Middleton e la regina Camilla dietro la decisione di Re Carlo di togliere i titoli al fratello Andrea

Leggi anche: Kate Middleton, William minaccia le cugine Beatrice ed Eugenia di York

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Regno Unito, la Royal Family alla messa di Natale. FOTO; Natale in casa Windsor: re Carlo III e i suoi parenti, tra consuetudini e novità; Re Carlo e Camilla alla messa di Natale con William, Kate e i nipoti. Windsor mai così uniti (assenti Andrea e Sarah); Il protocollo di Natale di re Carlo e famiglia, tra i regali può spuntare un copriwater.

Uk, famiglia reale inglese alla messa di Natale - Alla funzione hanno preso parte la principessa Anna, il duca e la duchessa di Edimburgo e la nipote del re ... tg24.sky.it