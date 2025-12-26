I reali alla messa di Natale a Sandringham | ci sono re Carlo la regina Camilla William e Kate Middleton e a sorpresa anche le principesse Beatrice ed Eugenie

La Royal Family celebra un Natale fedele ai rituali di sempre, con re Carlo e la regina Camilla, William, Kate e i loro figli al centro della scena. Presenti anche le principesse Beatrice ed Eugenie insieme agli altri reali. Andrea e Sarah Ferguson restano invece lontani. Tutte le foto e il racconto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

