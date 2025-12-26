I reali alla messa di Natale a Sandringham | ci sono re Carlo la regina Camilla William e Kate Middleton e a sorpresa anche le principesse Beatrice ed Eugenie
La Royal Family celebra un Natale fedele ai rituali di sempre, con re Carlo e la regina Camilla, William, Kate e i loro figli al centro della scena. Presenti anche le principesse Beatrice ed Eugenie insieme agli altri reali. Andrea e Sarah Ferguson restano invece lontani. Tutte le foto e il racconto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Uk, famiglia reale inglese alla messa di Natale - Alla funzione hanno preso parte la principessa Anna, il duca e la duchessa di Edimburgo e la nipote del re ... tg24.sky.it
Natale a Sandringham per i Windsor, Andrea assente: Carlo e Camilla guidano la famiglia reale con William e Kate - Come da tradizione, i reali inglesi si sono riuniti a Sandringham, nel Norfolk, per partecipare alla messa di Natale nella piccola chiesa di St Mary Magdalene, uno degli appuntamenti più iconici e oss ... msn.com
Kate Middleton con il cappotto riciclato da 2000 euro per il Natale a Sandringham - La Principessa Kate Middleton sorridente e luminosa come non si vedeva da molto tempo alla messa di Natale a Sandringham: il look incanta La messa di Natale a Sandringham è una tradizione importante p ... dilei.it
LaPresse. . La Famiglia Reale a Sandringham per la messa di Natale. I Windsor sono arrivati alla chiesa di Santa Maria Maddalena circondati da una folla festante. La tenuta, pur non essendo residenza ufficiale, ospita tradizionalmente i Reali per le festività. - facebook.com facebook
I reali inglesi, come da tradizione, si sono riuniti per partecipare alla messa di Natale nella chiesa di Sandringham, nel Norfolk. Presenti re Carlo e la regina Camilla, poi il principe William con la moglie Kate e i tre figli. Alla “sfilata”, tra due ali di folla, hanno part x.com
