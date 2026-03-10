La Futura Volley Giovani ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro la squadra avversaria, portando a cinque le vittorie consecutive nel girone di Pool Promozione della Serie A2 femminile. Con questa prestazione, la squadra si è posizionata al terzo posto in classifica. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in un match combattuto fino all’ultimo punto.

La serie vincente della Futura Volley Giovani si estende a cinque vittorie consecutive nel girone di Pool Promozione della Serie A2 femminile. Il match disputato lunedì sera alla Soevis Arena ha le biancorosse superare la SMI Roma per 3-2 dopo una maratona durata due ore e trentanove minuti. Questo risultato permette alle Cocche di salire a quota 26 punti, posizionandosi al terzo posto condiviso con Costa Volpino e Altafratte. L’incontro è stato caratterizzato da un equilibrio totale tra le due formazioni, che si sono scambiate i parziali in una battaglia dura sotto rete. La squadra di Tettamanti ha dimostrato grande resilienza per recuperare lo svantaggio del terzo set e chiudere al tie-break grazie a un ace decisivo di Enneking. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futura vince 3-2: 5 vittorie di fila, sale al terzo posto

