La protesta del liceo Sabin | No alla ciclabile dentro al corsello Raccolte 2.500 firme

A Bologna, studenti, insegnanti, genitori e personale Ata hanno firmato una petizione con 2.500 firme per opporsi all’installazione di una pista ciclabile all’interno dell’area del liceo Sabin. La raccolta di firme mira a far conoscere il dissenso nei confronti di questa decisione, che riguarda direttamente la scuola e le sue attività quotidiane. La questione riguarda l’accesso e la viabilità nell’area scolastica.

Bologna, 10 marzo 2026 – Sono ben 2500 le firme di studenti, prof, genitori e personale Ata in calce alla petizione per dire No al passaggio della pista ciclabile dentro l'area scolastica del liceo Sabin. A lanciare la raccolta firme è lo stesso liceo di via Matteotti che non è contro, in termini assoluto, alla pista ciclabile, ma a quel progetto del 2018 che vede il passaggio per le due ruote costruito sul corsello che affianca l'edificio.Insomma non un no ideologico, né campato per aria, ma basato su motivi oggettivi per incompatibilità tra chi pedala e l'area scolastica. Dall'accesso alle uscite di sicurezza, all'eventuale transito dei mezzi di soccorso fino alle vie di fuga.