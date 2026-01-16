Sicurezza stradale | un incontro a Fiorenzuola su prevenzione incidenti e percorsi di cura e rinascita

Il 22 gennaio alle 17, presso la sala polivalente dell’ospedale di Fiorenzuola, si terrà l’incontro “Pillole di sicurezza stradale”, dedicato alla prevenzione, alla gestione degli incidenti e ai percorsi di cura e rinascita. Un’occasione per riflettere sull’importanza della sicurezza sulle strade e sulla tutela delle persone coinvolte, con un approfondimento su come intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Basta un attimo per cambiare per sempre la vita. È questo il messaggio al centro dell'incontro "Pillole di sicurezza stradale: quando la vita cambia in un istante", in programma il 22 gennaio alle 17 nella sala polivalente del blocco B dell'ospedale di Fiorenzuola (via Roma, piano terra).

