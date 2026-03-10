la piceria come nuovo luogo di aggregazione

In data 15 luglio 2025 è stata fondata la cooperativa "Piceria di Celle sul Rigo": ci siamo rivolti a Eleonora Pinzi per saperne di più. Come sono nate la Piceria e la cooperativa? "Celle sul Rigo è una frazione che ha perso il suo unico punto di aggregazione sociale: il bar. Perciò la sindaca Carletti ha presentato un progetto alla Regione, sottolineando l’esistenza della tradizione decennale legata alla produzione dei pici, sotto il marchio “Pici di Celle”, attualmente non ufficiale. Nella relazione è stata evidenziata l’importanza di creare un luogo di ritrovo per la comunità, per tramandare questa tradizione e, allo stesso tempo, generare lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

