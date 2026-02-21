Sale studio e aree bambini La biblioteca sempre più luogo di aggregazione

La biblioteca di via Cavour ha riaperto con nuove aree dedicate a studenti e bambini, ma mantiene il suo stile tradizionale. Gli scaffali sono ancora serrati e pieni di libri, evidenziando l’approccio di privilegiare la condivisione rispetto ai dispositivi digitali. Al piano superiore, gli spazi sono stati rinnovati, offrendo un ambiente più moderno. Nell’ampio giardino sono stati allestiti gazebo, pronti a ospitare lettori e famiglie durante le giornate di sole.

Anche dopo la riqualificazione conserva qualcosa di retrò il polo centrale bibliotecario di via Cavour: gli scaffali ancora addossati l'uno all'altro a dominare gli spazi fanno propendere per una struttura che mira ancora ad avere meno schermi digitali e più condivisione, anche se i locali ricavati all'ultimo piano dell'edificio conferiscono un nuovo carattere alla struttura e i gazebo che hanno trovato posto nell'ampio giardino aprono la strada, nella bella stagione, a un uso intensivo en plein air. Ha queste caratteristiche la biblioteca centrale di via Cavour uscita da un percorso di adeguamento e riqualificazione durato un anno che ne ha corretto anche i tanti problemi di accessibilità e che è stato presentato ieri, anticipando l'inaugurazione ufficiale, prevista nella giornata odierna.

Santhià: Rinasce la biblioteca, un nuovo spazio dedicato a bambini e ragazzi con aree gioco educative.Santhià riapre la sua biblioteca dopo i lavori di ristrutturazione, perché il Comune ha deciso di creare un ambiente più accogliente per i giovani.

