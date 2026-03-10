La pesca ricreativa in Italia | tra benefici e impatti sugli ecosistemi sottovalutati

La pesca ricreativa in Italia rappresenta una delle attività più praticate lungo le coste e nei laghi del paese, coinvolgendo milioni di appassionati. Questa attività, che si svolge in diversi contesti acquatici, ha effetti diretti sugli ecosistemi marini e d'acqua dolce. Recentemente si sono approfonditi gli studi sugli impatti ambientali e sui benefici che questa pratica può offrire, senza che siano ancora stati definiti chiaramente tutti i risvolti.

La pesca ricreativa è una delle principali attività di sfruttamento delle risorse marine a livello globale e coinvolge milioni di persone. Nei Paesi industrializzati si stima che fino al 10% della popolazione pratichi, in forme diverse, questa attività, spesso per passione più che per necessità economica. Si tratta di un fenomeno di massa che solleva interrogativi sulla sostenibilità ambientale, i benefici sociali e sulla capacità delle politiche pubbliche di governarlo in modo efficace.