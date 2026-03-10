La nuova strategia dei Marines per colmare il gap lasciato dai vecchi velivoli da guerra

I Marines hanno annunciato una nuova strategia per aggiornare le capacità operative, concentrandosi su velivoli più moderni e tecnologicamente avanzati. La proposta prevede l’introduzione di nuovi mezzi aerei per migliorare la prontezza e l’efficacia delle operazioni. L’obiettivo è sostituire gradualmente i vecchi velivoli da guerra, mantenendo così un vantaggio nelle future missioni militari.

I Marines guardano al loro futuro e presentano la loro “ nuova visione ” per le sfide di domani, un proponimento che mira a colmare le lacune che potrebbero interessare il Corpo dopo il ritiro dei velivoli da combattimento che hanno rappresentato il nerbo della loro componente aerea degli ultimi 20-30 anni. Quando gli aerei da attacco al suolo AV-8B Harrier, gli elicotteri d’attacco AH-1Z Viper e i caccia F-18CD Hornet andranno in pensione, il Future Attack Strike dovrà essere le risposta alle esigenze che emergeranno, garantendo combattività ed efficienza nell’ Aviazione del Corpo dei Marine degli Stati Uniti d’America. Il United States Marine Corps guarda oltre la generazione di velivoli che per decenni ha garantito supporto ravvicinato e la capacità d’attacco alle sue forze expeditionary. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La nuova strategia dei Marines per colmare il gap lasciato dai “vecchi” velivoli da guerra Articoli correlati Leggi anche: Il Pentagono accelera sulla guerra dei droni: pronto un ordine da 30.000 velivoli kamikaze Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, crescita continua e gap da colmare: la sfida delle strutture” Approfondimenti e contenuti su La nuova strategia dei Marines per... Discussioni sull' argomento Scudo delle Americhe, i marines arrivano dentro al cortile di casa; Kenneth Braithwaite nel board di Rajant Corporation; Né accolti né respinti a Vallejo; Quando protesta un marine | la guerra che inquieta l’America di Trump. Brian McGinnis rilasciato: le prime parole del veterano dei Marines aggredito al Congresso. Il video Link nei commenti - facebook.com facebook Brian McGinnis rilasciato: le prime parole del veterano dei Marines aggredito al Congresso. Il video x.com