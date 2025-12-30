Corriere dello Sport | Napoli crescita continua e gap da colmare | la sfida delle strutture

Dal 2004, il Napoli ha costantemente progredito, affrontando sfide e miglioramenti. Tra i temi principali, la crescita della squadra e la necessità di colmare alcune lacune strutturali. Questi aspetti sono fondamentali per consolidare il progresso e sostenere la competitività del club nel lungo termine. La sfida delle strutture rappresenta un passo importante per il futuro del Napoli, in un percorso di crescita costante e pianificata.

"> Dal 2004 a oggi, il Napoli non ha mai smesso di crescere. Un percorso lungo, costante, che negli ultimi anni si è trasformato in un vero e proprio dominio sportivo, certificato da due scudetti in due anni solari e dalla terza Supercoppa della storia azzurra. A ricostruirlo è Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolineando come il club di Aurelio De Laurentiis sia tornato a vincere con una continuità che mancava dai tempi di Maradona. Un ritorno al vertice che assume ancora più valore se rapportato al passato recente: il declino successivo all’addio di Diego, la fine dell’era Ferlaino e il fallimento della gestione Naldi avevano allargato in modo quasi irreversibile il divario con Juventus e milanesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, crescita continua e gap da colmare: la sfida delle strutture” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte sfida Italiano per la vetta: «Serve ritrovare il gol»” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, un esame da 7” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Napoli vince a Cremona, Conte: «Festeggiamo un anno bellissimo. Hojlund? Margini di crescita altissimi»; L'Inter a Bergamo ha superato i suoi limiti. Napoli, calcio bello ed efficace. Hojlund è l'acquisto dell'anno; Italiano: Il Napoli è forte ma daremo il massimo. Conte? Uno dei migliori al mondo; NAPOLI HA TROVAT. Corriere dello Sport: “Napoli ha trovato il suo Ras” - Il calcio evolve, ma alcune certezze restano immutabili: avere un centravanti spietato semplifica tutto. napolipiu.com

Corriere dello Sport: Hojlund esulta «I gol? Conta la vittoria» - Dopo una Supercoppa da assoluto protagonista, il centravanti danese ha trascinato il Napoli anche in campiona ... napolipiu.com

NM LIVE - Salvione: "Limitazioni al mercato del Napoli? Nessun allarme, il club sa cosa fare, Hojlund e Neres sono in grande crescita, Insigne alla Lazio? Le probabilità sono ... - PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, c ... napolimagazine.com

CORRIERE DELLO SPORT - IDEA PIERINI PER IL DOPO BRUNORI: STRATEGIA PER UN PALERMO DA SERIE A di Redazione ForzaPalermo.it Il presentimento filtrava già da qualche giorno, ma le parole di Osti e Inzaghi nel post-partita di sabato hanno su - facebook.com facebook

Inter in testa, Corriere dello Sport: "Buen Camino" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.