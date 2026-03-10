Un consigliere regionale ha depositato un’istanza di audizione urgente presso la Commissione infrastrutture e mobilità per chiedere aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali del Tarantino, annunciati a dicembre 2023 con un investimento di circa 6,5 milioni di euro. Nonostante gli interventi promessi, le condizioni delle arterie rimangono critiche e le recenti perturbazioni atmosferiche hanno evidenziato ulteriori problemi. La vicenda della SP 12, chiusa da oltre vent’anni, resta al centro del dibattito pubblico, mentre si attendono risposte sulle misure urgenti e sul ruolo del CIS Taranto.

© Tarantinitime.it - “La messa in sicurezza delle strade provinciali del Tarantino e l’attuazione degli interventi annunciati dalla Provincia di Taranto nel piano delle opere pubbliche lo scorso dicembre 2023 torna al centro dell’attenzione. A oltre due anni da quell’annuncio – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – ho depositato un’istanza di audizione urgente nella Commissione infrastrutture e mobilità per conoscere a che punto è quel cronoprogramma di interventi per la manutenzione e la messa in sicurezza delle principali arterie provinciali, un piano di circa 6,5 milioni di euro. Nonostante quel piano, sulle strade della provincia jonica permangono criticità rilevanti e numerosi interrogativi sullo stato di attuazione delle opere previste. Gli interventi annunciati – ha proseguito Scalera – riguardavano lavori di manutenzione del manto stradale, nuova segnaletica, sostituzione delle barriere di sicurezza, realizzazione di rotatorie e installazione di impianti di pubblica illuminazione su diverse strade provinciali. Negli ultimi mesi, inoltre, i violenti nubifragi che hanno colpito il territorio jonico hanno ulteriormente evidenziato le condizioni critiche di molte arterie provinciali, aumentando i rischi per automobilisti, cittadini e operatori del settore agricolo e turistico. Particolarmente emblematica resta la vicenda della SP 12, la strada che collega Castellaneta e Palagianello con Castellaneta Marina, chiusa al traffico da oltre vent’anni, tornata recentemente al centro del dibattito pubblico. La questione della messa in sicurezza e della manutenzione delle strade provinciali assume un rilievo ancora maggiore in vista dei Giochi del Mediterraneo, che interesseranno Taranto e tutta la sua provincia dal 21 agosto al 3 settembre e richiederanno infrastrutture adeguate e sicure. Per queste ragioni – ha concluso Scalera – ho chiesto, con urgenza, un’audizione nella V Commissione consiliare dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, del Presidente della Provincia di Taranto e del Commissario unico del CIS Taranto. L’obiettivo è fare piena chiarezza su tre punti fondamentali: le misure urgenti per garantire la sicurezza delle strade provinciali interessate, lo stato di attuazione del piano triennale delle opere pubbliche annunciato dalla Provincia di Taranto e il possibile ruolo del CIS Taranto nel sostenere e accelerare gli interventi infrastrutturali necessari. La sicurezza stradale e la funzionalità della rete viaria provinciale rappresentano condizioni imprescindibili per la mobilità dei cittadini, per il sistema produttivo locale e per l’accoglienza degli eventi internazionali che interesseranno il territorio nei prossimi mesi.”

