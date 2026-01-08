Messa in sicurezza delle strade | la Provincia di Chieti firma tre contratti di appalto per 11,6 milioni di euro complessivi

La Provincia di Chieti ha recentemente firmato tre contratti di appalto, del valore complessivo di 11,6 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle strade provinciali. Questi interventi mirano a migliorare la funzionalità e la sicurezza della rete stradale, garantendo un miglioramento delle condizioni di transito e una maggiore tutela per gli utenti.

La Provincia di Chieti ha stipulato tre contratti di appalto relativi ad altrettanti lotti per interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali. L'importo complessivo messo a gara è di 11.693.016,60 euro, finanziati dalle risorse dell’Accordo per la coesione Fsc. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

