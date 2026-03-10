La Madonna di Citerna Una vera eccellenza

A Citerna, piccolo comune tra Arezzo e Perugia, si trova una chiesa dedicata alla Madonna di Citerna, considerata un esempio di arte sacra locale. La chiesa si trova a pochi chilometri da entrambe le città e rappresenta un punto di riferimento per i fedeli e gli appassionati di storia religiosa. La struttura religiosa si distingue per le sue caratteristiche architettoniche e il suo ruolo nella tradizione del luogo.

A quattro passi da Arezzo, cinque o sei da Perugia, Citerna (PG) è uno scrigno troppo poco frequentato rispetto a quanto merita. I tesori che conserva nelle principali chiese (San Michele Arcangelo e San Francesco) e nel paese di impianto medievale, valgono la visita e sono in grado di stupire chi li sa osservare. A parte un paio di opere di rilievo firmate Niccolò Circignani, detto il Pomarancio (anche queste sottostimate), accompagnate da accenni di Della Robbia e di Signorelli; la differenza vera, indiscutibile, la fa il gioiello riscoperto solo pochi anni fa. E' la Madonna di Donatello, inusualmente in terracotta, ma realizzata con una maestria e uno stile da lasciare a bocca aperta.