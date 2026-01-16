Inter niente fuga ma solo una fuitina | il Milan vince a Como e resta in scia per lo Scudetto

Il Milan conquista tre punti a Como, mantenendo la posizione in classifica e consolidando la propria corsa allo Scudetto. La vittoria, descritta come una “fuitina” piuttosto che una fuga, testimonia la capacità del team di adattarsi alle sfide, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Stefano Agresti, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', analizza l’andamento della partita e le strategie adottate dal tecnico durante l’incontro.

Stefano Agresti, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la vittoria del Milan a Como, sottolineando il ruolo di Massimiliano Allegri, bravo a reinventare la sua squadra nel corso del match "Niente fuga. Possiamo definirla, al massimo, una fuitina: l'Inter ha provato a scappare via, il Milan non le ha permesso di allontanarsi troppo". Comincia così il commento di Stefano Agresti, penna de 'La Gazzetta dello Sport', sulla vittoria del Milan a Como, fortino inespugnabile, almeno fino a ieri sera. Ora il Diavolo è a -3 dall'Inter capolista e Massimiliano Allegri è pronto ad approfittare di qualsiasi errore dell'Inter di Christian Chivu, che nelle prossime settimane avrà il doppio degli impegni dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

