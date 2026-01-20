Nella giornata di calcio spagnolo, il Real Madrid ottiene una vittoria che lo avvicina alla vetta, mentre il Barcellona subisce una sconfitta inattesa a San Sebastian. Il campionato continua a offrire equilibrio e suspense, con le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni. La situazione attuale vede il Real Madrid a un punto di distanza dalla leadership, mentre il Barça dovrà affrontare immediatamente le proprie difficoltà.

Madrid (Spagna) 19 gennaio 2026 – Il Real Madrid smaltisce le difficoltà di coppa, mentre il Barcellona no e cade clamorosamente in campionato. I catalani vanno ko nei Paesi Baschi, sconfitti dalla Real Soceidad, mentre Arbeloa festeggia il suo primo successo sulla panchina madrilena e riporta in classifica le Merengues a -1 dal primo posto. Alle loro spalle cade il Villarreal nel big match contro il Real Betis, mentre l' Atletico Madrid supera di misura il Deportivo Alaves. Vince ancora il Girona, mentre il Valencia lascia la zona rossa. L'esito delle partite del weekend. Il weekend è di calcio nel massimo campionato spagnolo è di quelli ricchi di colpi di scena e risultati pirotecnici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Liga: Il Barça cade a San Sebastian, il Real vince ed è di nuovo a -1

Leggi anche: La Liga: Real fermato nel derby col Rayo, il Barça vince e accorcia a -3

Leggi anche: Liga: il Real non vince più e il Barça è primo, quattro squadre in 3 punti in vetta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LIGA - Il Barcellona cade in casa della Real Sociedad ift.tt/yavi5NW x.com

Sport Channel 214. . Troppi errori e poca continuità: Avellino cade a Torino Unicusano Avellino Basket ko a Torino 80-67 nella 22ª di A2. Gara decisa nel primo tempo (51-27). La Reale Mutua controlla, gli irpino reagiscono tardi - facebook.com facebook