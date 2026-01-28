#DomenicalMuseo al Teatro Romano con una lettura musicata sul mondo longobardo

Domenica 1 febbraio, il Teatro Romano di Benevento si anima con un evento speciale. L’associazione Benevento Longobarda organizza una lettura musicata dedicata al mondo longobardo, in un viaggio tra lingue, storia e musica. L’ingresso è aperto a tutti e l’atmosfera suggestiva del sito archeologico rende l’occasione ancora più affascinante. Un modo per scoprire il passato in modo coinvolgente e accessibile.

Si rinnova l'appuntamento con #DomenicalMuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che offre ogni prima domenica del mese l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. La ricerca è basata sui principali testi e documenti del primo Medioevo europeo e italico — dagli Annali franchi ai Placiti Cassinesi, fino ai Giuramenti di Strasburgo — per restituire un autentico spaccato linguistico e culturale del periodo in cui stava nascendo il proto-italiano.L'iniziativa offrirà al pubblico un'esperienza immersiva tra storia, musica e lingua, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Benevento, confermando l'impegno costante nella valorizzazione delle radici culturali del territorio.

