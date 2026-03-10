La Lazio ha conquistato una vittoria al 90° minuto contro il Sassuolo, con il risultato di 2-1. La squadra biancoceleste non vinceva da gennaio e questa è stata la prima vittoria dopo diversi mesi. Il Sassuolo ha avuto un ruolo dominante per larghi tratti della partita, ma alla fine i tre punti sono andati ai padroni di casa.

Era da quasi un secolo, da gennaio scorso, che la Lazio non riusciva a vincere. Lo ha fatto oggi, con grande fatica e grande impegno, a spese di un Sassuolo che ha dominato per lunghi tratti della partita. Poi i romani, che avevano esordito al secondo minuto con un gran gol di Maldini al termine di una irrefrenabile galoppata di Isaksen, hanno continuato a tenere in mano, meglio: tra i piedi, il gioco. Fino al minuto 35, quando l’emiliano Laurienté ha scaraventato in rete un gran gol che ha sorpreso tutta la difesa della Lazio e l’incolpevole portierino Motta che non ha potuto fare altro che guardare lo sferico intruso infilarsi nell’angolino in alto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Lazio all’ultimo minuto torna alla vittoria, 2-1 al Sassuolo

