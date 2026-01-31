La Lazio torna alla vittoria 3-2 al Genoa

La Lazio torna alla vittoria battendo il Genoa 3-2 all’Olimpico. La partita è stata combattuta e piena di emozioni, con i biancocelesti che sono riusciti a segnare due gol nel secondo tempo dopo un primo tempo noioso e senza grandi occasioni. Il match si è acceso negli ultimi minuti, quando i padroni di casa sono riusciti a far valere la loro forza e a portare a casa i tre punti.

Per fortuna che nel calcio esistono i rigori, se no sai che noia oggi all'Olimpico. Il primo tempo tra Lazio e Genoa è stato giocato a ritmo di quadriglia, con il solito balletto delle due squadre a fare avanti-indré, adesso faccio finta di attaccare io, poi fai finta di essere tu a minacciarmi con le tue pallonate a vuoto. Nel secondo tempo i calciatori si sono resi conto che, per meritarsi lo stipendiuccio, devono almeno provarci a violare la porta avversaria. Molti tifosi, tuttavia, si chiedono se, senza i rigori, i loro beniamini ci sarebbero mai riusciti. E così, al 56' l'arbitro Zufferi concede alla Lazio il primo della serie, dopo aver ricevuto il suggerimento del Var: il braccio destro di Martin ha toccato il pallone calciato da Isaksen.

