Nico Gonzalez-Atletico il riscatto è un rebus | l’ombra di Lookman spaventa la Juventus
Nico Gonzalez ha vissuto un inizio difficile all’Atletico Madrid, a causa della presenza di Lookman che mette in ombra le sue possibilità di giocare. La Juventus osserva da vicino questa situazione, preoccupata che l’ombra dell’attaccante inglese ostacoli il suo eventuale trasferimento. Nel frattempo, il giocatore si allena con intensità, cercando di conquistare più spazio in squadra.
Il percorso di Nico Gonzalez all’ Atletico Madrid si sta trasformando in un sofisticato intrigo di mercato e clausole contrattuali. L’esterno argentino, trasferitosi in Spagna con la formula del prestito oneroso dalla Juventus, vive una fase di chiaroscuro tattico che tiene in ansia la dirigenza bianconera: l’obbligo di riscatto, fissato a circa 32 milioni di euro, è infatti legato a una condizione di continuità che non appare più così scontata. La variabile critica è l’inserimento prepotente di Ademola Lookman, arrivato nel mercato invernale dall’Atalanta, che ha già iniziato a erodere le gerarchie consolidate di Diego Simeone. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
